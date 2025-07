Em Buenos Aires, Bruna Takahashi e Hugo Calderano conquistam 1º título

Calderano busca o título individual

Cerca de duas horas depois da final nas duplas mistas, Hugo Calderano entrou em quadra novamente, desta vez na chave de simples, tentando alcançar a grande final.

O adversário, o japonês Hiroto Shinozuka, não foi páreo para o brasileiro, sendo derrotado por 3 sets a 0, parciais de 11-5, 11-5 e 11-8.

Na grande decisão, marcada para as 16h15 deste domingo (27), Calderano, número 3 do mundo, vai encarar outro japonês: Mizuki Oikawa, que aparece na posição número 106 do ranking mundial.