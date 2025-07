Hoje é Dia: combate ao tráfico de pessoas e primeira infância em foco

Começamos esta edição com uma efeméride de especial importância, dada a gravidade do tema. A data de 30 de julho marca o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, instituído pela ONU em 2013. Trata-se de um dos piores crimes que existem, porque está relacionado à exploração sexual, ao trabalho escravo, à remoção de órgãos, à adoção ilegal e outras práticas ilícitas. O Relatório Global Sobre Tráfico de Pessoas 2024 revela que o problema aumentou 25% após a pandemia de covid-19. Foram mais de 202 mil pessoas traficadas entre 2020 e 2023, e mulheres e meninas foram as maiores vítimas. Este foi o foco desta reportagem da Agência Brasil. Falando especificamente do problema no território brasileiro, aqui os homens negros são os mais afetados, sendo vítimas de trabalhos análogos à escravidão, como mostra essa reportagem da Radiogência Nacional, de 2024. E a TV Brasil exibiu uma série de reportagens mostrando que o tráfico de pessoas é a terceira maior atividade ilícita do mundo e que alimenta o mercado internacional da exploração sexual. Material que pode ser conferido no Repórter Brasil.

Julho Amarelo

O dia 28 de julho é o Dia Mundial de Combate à Hepatite. A data, instituída pela Organização Mundial de Saúde (OMS), é o ápice da campanha Julho Amarelo, de prevenção das hepatites virais, doenças que podem evoluir para cirrose hepática e câncer de fígado. A OMS alerta que as hepatites matam 3,5 mil pessoas por dia no mundo (cerca de 1,3 milhão por ano), como mostra esta reportagem da Agência Brasil, de 2024. Neste outro texto, a Agência explica que no Brasil o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza gratuitamente vacinas para as hepatites A e B, além de tratamento para as todas as formas da doença. Aliás, os tipos e tratamentos foram abordados no Tema Livre, da Rádio Nacional, em 2015. Já a TV Brasil falou sobre a importância do diagnóstico precoce nesta edição do Repórter Brasil Tarde, exibida em 2022.