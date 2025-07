Itália vira, faz 3 a 1 e Brasil fica com o vice na Liga das Nações

Por um set, o Brasil sonhou. No entanto, a Itália - atual campeã olímpica - chegou ao segundo título consecutivo da Liga das Nações de vôlei feminino ao vencer os três seguintes e fechar a final em 3 a 1 (22-25, 25-18, 25-22, 25-22), neste domingo (27), em Lódz, na Polônia.

As italianas mostraram a força que as levou a acumular agora 29 partidas seguidas de invencibilidade. Já o Brasil fica com o vice-campeonato pela quarta vez na história, depois de 2019, 2021 e 2022. O país nunca conquistou o título da competição entre as mulheres.

No primeiro set, o Brasil mostrou um poder de reação impressionante. Na reta final, a equipe perdia 21 a 17, mas emendou sete pontos consecutivos e conseguiu a virada para fechar em 25 a 22.