Bonito (MS) inaugura calçada da fama em homenagem ao cinema

Chamada de Calçada das Pegadas da Memória do Cinema Sul-Americano, foi inspirada na famosa calçada de Los Angeles, nos Estados Unidos. Mas tem uma pegada mais pantaneira: ao lado das mãos da atriz está uma imagem das patas de um tamanduá-mirim, animal da fauna do bioma.

Notícias relacionadas:

"Estou muito emocionada. Orgulhosa e feliz", disse a atriz à. "Me encanta a ideia do prefeito [de Bonito] deixar uma impressão digital neste lugar de proteção aos animais do Pantanal", acrescentou.

A proposta da calçada da fama de Bonito une natureza, arte e memória.

O gesto, segundo o diretor do Cinesur, Nilson Rodrigues, simboliza a convivência entre seres humanos e o meio ambiente.

"Andamos juntos com os outros seres vivos do planeta", afirmou, durante evento em que cinco personalidades do audiovisual sul-americano deixaram as mãos marcadas em placas.