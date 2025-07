Com país fora do Mapa da Fome, Lula diz ser homem mais feliz do mundo 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou nesta segunda-feira (28) o relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) que mostra que o Brasil saiu do Mapa da Fome.

"Hoje dormirei com a consciência tranquila do dever cumprido com o meu povo", disse o presidente em conversa por telefone com o diretor-geral da FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação), o chinês Qu Dongyu.