Hepatites virais causam mais de mil mortes em 2024 no Brasil

Prevenção

A boa notícia é que as hepatites virais podem ser prevenidas, como explica o infectologista Pedro Martins. "Geralmente dividimos as hepatites A e E como hepatites de transmissão fecal-oral, ao levar água ou alimentos contaminados com fezes à boca, enquanto as hepatites B, C e D são de transmissão parenteral, ocorrendo predominantemente a partir do contato com sangue contaminado, ao compartilhar objetos de uso pessoal como alicates de unha, lâminas de barbear ou escovas de dentes ou durante o sexo desprotegido. A hepatite A pode ser transmitida no sexo oral onde há contato da boca com o ânus e as hepatites B, C e D, durante a penetração", afirma.

Outra importante forma de prevenção é a vacinação. Atualmente, o SUS disponibiliza gratuitamente as vacinas contra a hepatite A e B, mas a segunda também protege contra o vírus do tipo D, já que ele só infecta quem tem hepatite B. Os dois imunizantes fazem parte do calendário básico de vacinação das crianças.

A primeira dose da vacina contra a hepatite B deve ser tomada logo após o nascimento, e outras três doses são administradas aos 2, 4 e 6 meses de vida. Gestantes também devem se vacinar, caso não possam comprovar que foram devidamente imunizadas, porque a doença pode ser transmitida durante a gravidez, parto ou amamentação.

Casos têm queda

A vacinação tem contribuído para a diminuição dos casos. Em 2013, a taxa de detecção de hepatite B a cada 100 mil habitantes era de 8,3 e caiu para 5,3 em 2024. De acordo com o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kfouri, a erradicação da doença é possível caso o país consiga manter altos índices de vacinação.