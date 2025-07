João Fonseca cai para qualifier na estreia do Masters 1000 de Toronto

Bia Haddad estreia em Montreal

A paulista Beatriz Haddad Maia, atual número 21 do mundo, estreia nesta terça-feira (29) na segunda rodada do WTA 1000 de Montreal (Canadá). Cabeça de chave número 18, Bia encara a holandesa Suzan Lamens (64ª no ranking), em horário ainda a ser definido pelos organizadores.

Bia volta a competir após dar adeus ao Torneio de Wimbledon ao ser eliminada na segunda rodada de simples e, depois, nas oitavas de final de duplas femininas.