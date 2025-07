Kid preto se recusa a responder a perguntas da PGR em interrogatório

O tenente-coronel Rodrigo Bezerra Azevedo se recusou nesta segunda-feira (28) a responder às perguntas da acusação durante interrogatório no Supremo Tribunal Federal (STF). O militar faz parte do grupamento de forças especiais do Exército, grupo conhecido como kids pretos.

Preso há oito meses, ele é um dos réus do Núcleo 3 da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) e foi interrogado pelo juiz Rafael Tamai, magistrado auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, relator das ações sobre a trama golpista.

De acordo com a acusação, realizada pela PGR,