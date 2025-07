Liga Mundial de Surfe terá novo formato em 2026 e final no Havaí

Mudanças no formato da disputa

Outra alteração relevante na temporada de 2026 da Liga Mundial de Surfe a exclusão dos rounds não eliminatórios e das repescagens. Na etapa regular (da 1ª à 9ª) os surfistas mais bem colocados no ranking (28 homens e oito mulheres) ficarão de fora da primeira rodada e começarão a competir na segunda, tendo como adversários os vencedores da fase anterior.

A partir da pós-temporada - etapas de Abu Dhabi e Peniche - apenas no torneio masculino os oitos melhores no ranking estão autorizados a prescindir da primeira rodada.

Na final em Pipeline, novamente a melhor colocação no ranking postergará o inicio da disputa para parte dos surfistas. Entre os homens, os oito primeiros colocados competirão a partir da quarta rodada. Já no torneio feminino, as oito primeiras cairão na água a partir da segunda rodada.