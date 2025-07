Após 50 anos, onça-pintada é registrada nas matas de Valença, no Rio

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) do Rio de Janeiro identificou uma onça-pintada (Panthera onca) no Parque Estadual da Serra da Concórdia, em Valença, no Sul do estado.

O animal não era registrado no território fluminense desde os anos 1970, de onde desapareceu por causa do avanço urbano.

A onça - um macho adulto - vem sendo monitorada de forma intensiva desde dezembro de 2024 por câmeras do Inea e do Projeto Aventura Animal, parceiro do órgão.