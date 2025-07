Brasil vence 4 jogos no 1º dia do Campeonato das Américas de Goaball

O Campeonato das Américas reúne 11 seleções femininas e 12 masculinas. Os campeões asseguram vaga no Mundial de goalball de 2026, em Hangzhou (China). A seleção brasileira masculina já tem vaga garantida por ter conquistado o título mundial na última edição (2022), em Portugal, quando tornou-se a única seleção tricampeã do mundo no goalball. Abaixo da amarelinha, estão Lituânia e Alemanha, ambas bicampeãs.