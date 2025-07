Filme Oro Amargo discute machismo e desigualdade social

"O que Carola tem que passar é bastante doloroso. Ela tem que cuidar de muitas coisas que, dada a sua idade, não deveria ter de enfrentar", afirma Katalina.

"Você vê uma menina pequena e frágil que só tem o pai e está sob o jugo dele, que é bastante respeitado no mundo da mineração. E, de repente, os papéis mudam, e ela é quem tem que cuidar de tudo isso. Então, acho que, no final, o contexto de viver no deserto, de ter se dedicado à mineração, é a única coisa que a afeta, e ela interpreta isso de um ponto de vista muito mais mental", argumentou.

Depois da ótima recepção do filme no Festival de Bonito, Katalina espera que o longa siga emocionando plateias, ampliando as discussões sobre as desigualdades e mostrando mais do que o cinema sul-americano é capaz de produzir.

"A recepção do filme em Bonito foi maravilhosa. Me emocionou muito o aplauso final. Foi muito bonito poder estrear esse filme na América do Sul, me parece muito familiar, muito próxima. Não estou dizendo que não pareça assim em outros lugares, mas acho que é uma história que nos toca tão diretamente como cultura, pois podemos ? eu sinto que podemos ? sentir o perigo, sentir a dor e todo o desenvolvimento emocional pelo qual Carola passou. Acho que entendemos isso como sul-americanos", acentuou.

O Cinesur é um festival de cinema realizado até 2 de agosto na turística cidade de Bonito.

*A repórter viajou a convite do Festival de Cinema Sul Americano Bonito Cinesur 2025