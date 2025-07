Marinha emite aviso de ressaca e alerta de ventos fortes no Rio

A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca para o litoral carioca, com o início às 9h desta terça-feira (29) e término previsto para as 21h, de quinta-feira (31). Durante o período, as ondas podem atingir entre 2,5 e 3,5 metros de altura.

Nesta segunda-feira (28), os fortes ventos chegaram a atingir 70 quilômetros por hora (km/h) às 8h, da manhã, no Aeroporto Santos Dumont.

O Centro de Operações Rio emitiu aviso meteorológico com nível de severidade alto. Segundo o Sistema Alerta Rio, "a passagem de uma frente fria pode ocasionar rajadas de ventos moderados a fortes no município do Rio. O aviso é valido até esta quarta-feira (30).