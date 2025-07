Após terremoto, Japão, Havaí e Rússia rebaixam alertas de tsunami

Cientistas russos disseram que o terremoto em Kamchatka foi o mais forte a atingir a região desde 1952.

"Parecia que as paredes poderiam desabar a qualquer momento. O tremor durou continuamente pelo menos três minutos", afirmou Yaroslav, de 25 anos, na cidade de Petropavlovsk-Kamchatsky.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que não houve mortes em decorrência do terremoto e elogiou a construção sólida dos edifícios e o bom funcionamento dos sistemas de alerta.

Em Severo-Kurilsk, norte das Ilhas Kuril, ao sul de Kamchatka, as ondas de tsunami ultrapassaram 3 metros, sendo que a maior delas chegou a 5 metros, informou a agência de notícias russa RIA.

Alexander Ovsyannikov, prefeito da cidade, pediu aos moradores que avaliassem os danos em suas casas e que não usassem fogão a gás para aquecimento até que as inspeções fossem realizadas.

As ondas do tsunami inundaram parcialmente o porto e uma usina de processamento de peixes na cidade, varrendo as embarcações de suas amarras, disseram autoridades regionais e o ministério de emergências da Rússia.