Flip terá Arnaldo Antunes na abertura e homenagem a Paulo Leminski

Ainda na programação da casa, a doutora em Llinguística Janaísa Viscardi, o autor e tradutor Caetano Galindo, a jornalista Natália Viana, a autora Marcela Ceribelli e a psicanalista Vera Iaconelli participam de debates diversos, além de lançamento de obras e sessão de autógrafos com Vera e Marcela.

Casa da Cultura e cinema

A Casa da Cultura, equipamento cultural público de Paraty, que funciona em um casarão de 1754 no centro histórico da cidade, será o espaço de outra parceria. Desde a primeira edição do evento, em 2003, quando seus cômodos ainda em processo de restauro receberam a festa, o local se consolidou no território e continuou a ser parte da Flip em diversas configurações. Neste ano, a Flip+ Casa da Cultura terá mesas literárias, lançamentos de livros e conversas sobre produções contemporâneas.

Há quatro anos, Flip+ Cinema da Praça, equipamento público situado na Praça da Matriz em Paraty, celebra o encontro da literatura com o cinema no espaço público. De quinta-feira a domingo (3), o cinema exibirá sessões diárias e gratuitas, escolhidas especialmente para esta edição. A programação tem curadoria conjunta entre Flip, Cinemateca e Cinema da Praça e leva ao público produções recentes inspiradas em obras literárias brasileiras, documentários e ainda rodas de bate-papo.

Casas Sesc

O Sesc terá três casas com programação gratuita no centro histórico de Paraty: sede do Sesc Santa Rita, Casa Sesc Editorial RJ e Casa Edições Sesc. A poesia terá destaque, com a presença de autoras como Leila Míccolis, Bruna Mitrano, Angélica Freitas e Lívia Natália, além dos shows poéticos com Tiganá Santana e Adriana Calcanhoto.