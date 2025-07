Mulheres representam 60% das inscrições no Enem 2025

Entre 21 e 30 anos, são 315.035 candidatos. Os adultos de 31 a 59 anos somam 305.191 inscritos. Enquanto que os que têm 20 anos chegam a 229.189 inscritos. E por fim, os maiores de 60 anos são 109.779 inscritos.

A predominância da faixa etária de 17 anos é esperada, pois é a idade em que muitos estudantes concluem o ensino médio e buscam acesso ao ensino superior.

Neste ano, além do Enem ser uma porta de entrada para o ensino superior, o exame também pode ser usado para obter a certificação de conclusão do ensino médio para pessoas com 18 anos completos na data da primeira prova de cada edição do exame.

Ensino médio

Do total de 4.811.338 inscritos no Enem 2025, o total de candidatos que já concluíram o ensino médio é de 1.888.636.

Enquanto que 1.811.524 são concluintes do ensino médio neste ano.