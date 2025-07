Prazo de inscrições do Enamed termina nesta quarta-feira

A iniciativa do Ministério da (MEC) é conduzida pelo Inep, em colaboração com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), e tem o objetivo de melhorar a formação médica no Brasil.

Quem fará o exame

O Enamed é obrigatório para estudantes concluintes de medicina no Brasil, sendo requisito para a colação de grau. O estudante deve estar habilitado como formando da graduação em medicina e inscrito no Enade 2025, pelo coordenador do curso na instituição de ensino onde estuda.

Para médicos já formados, a participação é opcional e restrita aos que desejarem concorrer a programas de residência médica de acesso direto pelo Exame Nacional de Residência (Enare).

Cronograma

De acordo com edital de retificação, o Enamed 2025 cumprirá o seguinte cronograma: