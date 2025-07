Revalida: prazo de recurso para atendimento especial termina na sexta

Recursos

O participante que solicitar recurso da negativa da solicitação deverá inserir, no Sistema Revalida, novo documento que comprove a necessidade de atendimento especializado, por exemplo, para pessoas com deficiência (PCD), idosos, gestantes e lactantes.

Se a documentação, declaração ou o parecer médico que motivou a solicitação for aceita, o participante terá direito ao tempo adicional de 60 minutos no dia de realização do exame.

E no caso de reprovação do documento enviado, o candidato terá os recursos de acessibilidade solicitados no ato da inscrição, exceto o direito ao tempo adicional e à calculadora.