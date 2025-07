"Tensão com os EUA é artificial e vai se dissipar", afirma Haddad

"Nós precisamos saber qual é a decisão do governo dos EUA. Antes disso, fica muito difícil", disse Alckmin, destacando que a comunicação com a sua contraparte está evoluindo. Ele informou que pode viajar aos Estados Unidos acompanhando o vice-presidente. "Assim que tiver uma agenda estruturada, sim. Já estive na Califórnia com o secretário [do Tesouro dos Estados Unidos, Scott] Bessent, tenho tentado contato com ele, que está na Europa fechando acordos. Mas a assessoria dele disse que tem possibilidade de uma conversa quando ele regressar aos Estados Unidos", acrescentou Haddad.