Arnaldo Antunes canta e recita Leminski na abertura da Flip, em Paraty

"Me deslumbrou pelo seu jorro extenso e intenso de insights", disse Antunes.

"Eu li sem me prender ao enredo, mas tomado por aqueles jogos sonoros de aliterações, paronomásias, redes de sons e sentidos e subversões sintáticas - tudo que ele trazia", acrescentou.

Paulo e Arnaldo se conheceram pessoalmente por volta de 1985: "Eu lembro de ter uma empatia imediata com ele quando conheci. Ele era do tipo da pessoa que te deixava inteiramente à vontade logo de cara."

Arnaldo Antunes contou que algumas vezes chegou a hospedar Leminski e sua esposa à época Alice Ruiz, também poeta, em seu apartamento em São Paulo, que ficava na esquina da Avenida Paulista com a Avenida Consolação, onde morava com Go, com quem era casado.

"Eu lembro deles chegando, o Paulo chegava com um casaco de couro, já punha um disco do Sex Pistols na vitrola e falando mil coisas, fazia uma resenha cultural incrível de tudo que estava acontecendo. Tocava as músicas dele no violão, ele tinha um jeito meio brutalista de tocar violão, bem incorporando a coisa punk", lembrou o cantor.

Em uma dessas visitas, eles compuseram uma música juntos. "É uma canção chamada UTI, que foi gravada por uma banda chamada Clínica", disse, tirando risos do público.