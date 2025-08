Educação e Bolsa Família ajudaram país a reduzir fome, avalia ministro

Avanços na educação e a reformulação do Bolsa Família no início de 2023 estão fazendo com que a diminuição da fome no país passe a ocorrer de forma mais permanente e definitiva, com menos risco de oscilações. A análise é do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

O Brasil voltou a figurar, desde a última segunda-feira (28), fora do Mapa da Fome, um indicador global da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura que identifica países em que mais de 2,5% da população sofrem de subalimentação grave.

A classificação levou em conta dados de 2022 a 2024. No entanto, o país já havia saído do Mapa da Fome em 2014, mas voltou no triênio 2019 a 2021.