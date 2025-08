Marinha estende até amanhã alerta de ressaca no estado do Rio

A Marinha estendeu até a manhã desta sexta-feira (1º) o alerta de ressaca na faixa litorânea do estado do Rio, entre as cidades do Rio de Janeiro e Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, com ondas de até 2,5 metros de altura na direção Sudeste.

A Capitania dos Portos limitou, por conta da ressaca, a navegação do Canal de Marapendi, na Barra da Tijuca. A medida restringe a navegação para embarcações de esporte e recreio, transporte de passageiros, pesca, transporte de carga e demais embarcações isentas de praticagem.

Notícias relacionadas: