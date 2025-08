Minha Casa, Minha Vida lança dois conjuntos habitacionais no Rio

A comunidade da Mangueira, na zona norte do Rio, vai ganhar mais dois empreendimentos do programa Minha Casa, Minha Vida: o Mangueira IBGE, com 176 unidades, e o Residencial Mangueira, com 96 apartamentos, que vão beneficiar mais de mil moradores. O programa do governo federal vai atender a Faixa 1, ou seja, as famílias com renda bruta de até R$ 2.850.

"A gente está fazendo o Minha Casa, Minha Vida em parceria com o governo federal, promovendo infraestrutura que vai dar dignidade às pessoas, tirando elas de uma situação de vulnerabilidade, de áreas de risco. O que estamos fazendo hoje é um conjunto de intervenções para melhorar a vida das pessoas", disse o prefeito Eduardo Paes.

O Mangueira IBGE terá 11 blocos com quatro pavimentos cada e o Residencial Mangueira contará com seis pavimentos.com barras de segurança nos banheiros. As unidades terão cerca de 44 m², com sala, dois quartos, cozinha, área de serviço, banheiro e varanda.