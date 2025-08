Nível de emprego resiste a impacto do juro alto, dizem especialistas

Próximos meses

Para o economista Rodolpho Tobler, ao longo dos próximos seis meses, e também em 2026, talvez não se consiga manter esse ritmo de crescimento do mercado de trabalho, pois a economia tende a "esfriar".

De acordo com Tobler, já existem alguns dados mostrando um início de desaceleração da atividade econômica. "Então, é natural que o mercado de trabalho desacelere um pouco", diz o coordenador das sondagens empresariais e de indicadores de mercado de trabalho do Ibre.

"A gente não espera que a taxa de emprego suba muito, que o comércio tenha uma grande demissão em massa. A gente espera só que o emprego não continue nesse mesmo ritmo tão forte, como se observa desde 2023, especialmente 2024, e agora essa primeira metade do ano", conclui.

Sandro Sacchet diz esperar "pequena elevação" na taxa de desemprego, que já voltaria a cair no fim do ano, com as contratações de Natal. "A taxa de desemprego deve permanecer em níveis menores que do ano passado até o final de 2025", estima.