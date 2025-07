Pé-de-Meia: nascidos em julho e agosto recebem 5ª parcela

O valor pode ser movimentado ou sacado imediatamente, se o participante desejar. Basta acessar o aplicativo Caixa Tem, se?o aluno tiver?18 anos de idade ou mais.

No caso de menores de 18 anos,?será?necessário que o responsável legal autorize?a?movimentação?da?conta no banco. O consentimento poderá ser?dado no próprio aplicativo ou, se preferir, em uma agência da Caixa.

O participante poderá consultar no aplicativo Jornada do Estudante, do MEC, o status de pagamento, se rejeitado ou aprovado, as informações escolares e regras do programa.

As informações relativas ao pagamento também podem ser consultadas no aplicativo Caixa Tem ou no aplicativo Benefícios Sociais.

Confira os prazos do calendário do Pé-de-Meia 2025 para o ensino regular.