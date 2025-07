Polícia investiga esquema de fraudes na prefeitura de Guarulhos

Em nota, a prefeitura de Guarulhos diz que apoia a operação para investigar o esquema de fraudes, que prejudicou não apenas a administração municipal, mas sobretudo as famílias da cidade, que poderiam ser mais bem assistidas com a quantia desviada pela quadrilha organizada durante a gestão anterior. A prefeitura diz ainda que está à disposição da Justiça para auxiliar nas investigações e combater o crime organizado no município.