Copa do Brasil: Atlético-MG vence o Flamengo, no Rio, e abre vantagem

Como foi

As duas equipes foram para o jogo com novidades. No Flamengo, o técnico Filipe Luís relacionou três dos quatro reforços contratados: o lateral Emerson Royal, que estava no Milan, da Itália; o ponta Samuel Lino e o meia espanhol Saúl, ambos trazidos do Atlético de Madrid, da Espanha. O trio começou a partida no banco de reservas - o meia colombiano Jorge Carrascal, ex-Dínamo de Moscou, da Rússia, ainda não foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Pelo lado atleticano, Dudu conseguiu um efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e foi liberado para atuar na Copa do Brasil. Ele foi punido com seis jogos por ofender a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, em janeiro, por uma rede social.

Já o reforço Alexsander, ex-Fluminense e que estava no Al-Ahli, da Arábia Saudita, foi relacionado pela primeira vez. Tanto o atacante como o volante iniciaram o confronto no banco, mas somente o segundo foi utilizado pelo técnico Cuca, na etapa final.

O Flamengo teve mais presença ofensiva no primeiro tempo, liderou a posse de bola (58% a 42%) e finalizou 11 vezes contra sete do Atlético-MG, mas encontrou dificuldades para entrar na área da equipe mineira. Não à toa, a melhor oportunidade foi um chute de fora da área do volante Evertton Araújo, que parou no travessão.

O Galo voltou melhor do intervalo. Mesmo ficando pouco tempo com a bola nos pés (30% a 70% até metade da etapa final), o time mineiro era perigoso nos contra-ataques e marcava bem a saída de bola rubro-negra. Foi assim que a equipe visitante saiu na frente aos 20 minutos. O atacante Tomás Cuello se intrometeu na troca de passes dos zagueiros Léo Pereira e Léo Ortiz dentro da área e mandou para as redes.