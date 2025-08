Lula cobra recursos para crédito imobiliário para classe média

"Os juros não podem ficar liberados para que esse recurso possa ser dado, porque nós temos que entender que temos um foco na questão da habitação. Nós temos que buscar a classe média que tem, hoje, dificuldade de alcançar financiamento [...], estão faltando recursos para financiamento para classe média", acrescentou.

Segundo o ministro, um novo diálogo deve ser estabelecido com o Banco Central, em reunião com a participação do presidente Lula e do presidente Galípolo. "O foco desse recurso, já que é um recurso limitado que nós temos hoje, que ele seja liberado para a habitação, e não para outras frentes como, por exemplo, construção de shopping centers e outros empreendimentos", argumentou Jader.

Novas entregas

Lula participou da cerimônia de entrega simultânea de 1.876 residências do Minha Casa, Minha Casa em seis cidades das regiões Norte e Nordeste. Foram entregues empreendimentos em Pojuca e Paulo Afonso, na Bahia; Horizonte, no Ceará; Açailândia, no Maranhão; Teresina, no Piauí; e Chapada de Areia, no Tocantins.

As habitações entregues no Ceará são as primeiras contratadas e entregues no terceiro mandato do presidente Lula, já nos novos moldes: residências melhores com varanda, em condomínios mais bem localizados e com equipamentos públicos como bibliotecas.

"O povo só quer ser tratado com dignidade. Então, se o cidadão tiver uma casa, perto da casa tiver uma escola, tiver um comércio pra comprar as coisas dele, se tiver um ponto de ônibus para ele poder ir para a cidade, se tiver o poder público com saúde lá, com creche... Como é que as companheiras mulheres vão trabalhar se não tiver uma creche para as crianças ficarem?", argumentou Lula.