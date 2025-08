Mais de 300 celulares são apreendidos em mercado popular do Rio

Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial, com apoio da Delegacia Fazendária, apreenderam mais de 300 celulares em um mercado popular, no centro de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Na ação, 17 pessoas foram conduzidas à delegacia e 10 autuadas em flagrante por receptação, após individualização das condutas.

Com a chegada das equipes da Polícia Civil, houve correria e fechamento repentino de diversos boxes. Ainda assim, os agentes conseguiram conter a movimentação, identificar e conduzir os suspeitos de receptar, desbloquear e comercializar dispositivos roubados e furtados para a delegacia especializada.

Sem nota fiscal

