TV Brasil transmite final da Copa América Feminina de futebol

O clássico reedita a final da última Copa América Feminina, em 2022, conquistada pela seleção canarinho com vitória por 1 a 0. A promissora geração também levou a Colômbia às quartas de final da Copa do Mundo de 2023, resultado que confirmou a rival como uma das novas forças da modalidade na América do Sul.

Campanhas no torneio

Com quatro vitórias e um empate, o Brasil tem o melhor desempenho no torneio. A seleção nacional marcou 17 gols e sofreu apenas dois, após ficar na liderança do Grupo B na primeira fase da competição com um retrospecto de invencibilidade e ganhar o mata-mata das semifinais.

Além da vitória por 5 x 1 contra o Uruguai na última partida eliminatória, a Amarelinha passou com facilidade por Venezuela (2 x 0), Bolívia (6 x 0) e Paraguai (4 x 1). O único empate foi exatamente contra a Colômbia no 0 x 0 derradeiro do Grupo B da Conmebol Copa América Feminina 2025.

A seleção adversária conquistou duas vitórias contra Paraguai (4 x 1) e Bolívia (8 x0), na maior goleada do torneio. Ainda na primeira fase teve dois empates contra Venezuela e Brasil por 0 x 0, mesmo resultado da semifinal em que superou a Argentina nos pênaltis.

Competição

A primeira fase da Conmebol Copa América Feminina 2025 foi disputada no sistema de pontos corridos em dois grupos com cinco seleções cada que jogaram entre si. As duas mais bem classificadas asseguraram vaga para as semifinais que ocorrem em confrontos eliminatórios únicos. As seleções ganhadoras do mata-mata decidem o torneio.