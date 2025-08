Vozes indígenas ganham projeção na Festa Literária de Paraty

A disseminação da impressão de livros sob demanda, mencionou Sony, possibilita a expansão de publicações independentes. "A gente vai fazendo reimpressões bem pouquinhas. Geralmente, vem o primeiro cento [100 unidades], depois financia o segundo e assim por diante, para manter [a produção]", disse. A escritora comemorou que, desse modo, é possível fazer com que as obras de autores independentes circulem e que essas histórias cheguem cada vez mais longe.

Sony acredita na literatura e na arte como ferramentas que "ressignificam completamente rotas de vida".

"Eu acredito no poder da arte. Tocar corações, promover mudanças, quebrar ciclos de violência e de silenciamento. É o reencantamento do mundo, uma forma de dizer que nós 'somos possíveis' em todos os lugares que a gente queira e quando queira", finalizou.

Mais vozes da Amazônia

A poeta acreana Francis Mary, referência da geração mimeógrafo, participou da mesa "A quem pertencem minhas palavras?", também nesta quinta-feira, (31) no Sesc. Sua obra traz poemas que defendem a floresta, a democracia e os povos da Amazônia. Inspirada na luta de Chico Mendes e no cotidiano dos povos da floresta, a autora recorre à arte como instrumento de memória e de denúncia.

A artista Paty Wolff, nascida em Cacoal (RO) e radicada em Cuiabá (MT), promove a união entre artes visuais e literatura. Na sexta-feira (1º), às 15h, no Sesc Santa Rita, no evento "Narrativas visuais para todas as idades", para discutir como a ilustração se estabelece como linguagem narrativa própria, indo além do papel de complemento visual ao texto.