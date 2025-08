Brasil é superado pela Polônia e disputa bronze com Eslovênia

A Seleção Brasileira de Vôlei Masculino foi derrotada pela Polônia por 3 sets a 0 (26x28, 19x25 e 21x25) na manhã deste sábado (2) na semifinal da Liga das Nações em Ningbo, na China.

A equipe do técnico Bernardinho chegou com a melhor campanha do torneio e apenas uma derrota, mas foi dominada pelo adversário e, agora, vai decidir a medalha de bronze com a Eslovênia, às 4h (horário de Brasília) neste domingo (3). O maior pontuador do jogo foi o polonês Sasak com 19 acertos (1 ace e 1 block). Do lado brasileiro, Darlan marcou 16 (1 block e 2 aces).