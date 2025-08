Duelo de Tricolores: Flu recebe Grêmio pela 18ª rodada do Brasileirão

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 1, 2025

Renato Gaúcho, que até o fim do ano passado treinava o Grêmio, sabe da importância de voltar a pontuar na competição e espera a presença da torcida neste sábado à noite no estádio.

"A gente precisa voltar a vencer também no Maracanã, até porque nos últimos quatro jogos não pontuamos. Espero que o torcedor compareça ao Maracanã para incentivar nosso time. A gente precisa do apoio do nosso torcedor para tentar uma vitória diante do Grêmio, porque a gente sabe que é mais um jogo difícil", projetou o treinador.

Por conta de lesões, Renato ainda não sabe se vai contar com os dois laterais esquerdos: Renê e Fuentes. É possível que Guga volte a jogar improvisado. Há ainda os desfalques do volante uruguaio Facundo Bernal e do zagueiro argentino Freytes, que cumprirão suspensão por terem levado o terceiro cartão amarelo no confronto contra o São Paulo, no .