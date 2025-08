Governo destina R$ 40,7 milhões para bancos de leite humano

O Ministério da Saúde autorizou o repasse de R$ 40,7 milhões para qualificação e ampliação dos serviços prestados por bancos de leite humano do país.

A medida integra as ações pelo Dia Mundial da Amamentação, celebrado nesta sexta-feira (1º), que marca o início do Agosto Dourado, campanha de conscientização sobre os benefícios do aleitamento materno.

Os recursos serão destinados às 226 unidades da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (RBLH-BR), conforme portaria publicada ontem no Diário Oficial da União