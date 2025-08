Prova na ponte Rio-Niterói receberá cerca de 5 mil atletas no domingo

Em Niterói, das 21h deste sábado (2) até as 10h de domingo (3), a Rua Professor Plínio Leite terá interdição total, além de trechos das ruas Doutor Fróes da Cruz, Saldanha Marinho e Marquês de Caxias, entre a Rua Professor Plínio Leite e a Avenida Visconde do Rio Branco.

Também neste período, o trânsito na Avenida Feliciano Sodré estará parcialmente interditado, com bloqueio das três faixas da esquerda no sentido Centro, no trecho entre a Rua Professor Plínio Leite e a rampa de acesso à Ponte Rio-Niterói.

"A organização do evento será responsável por operadores de trânsito privados que atuarão tanto no entorno do Caminho Niemeyer quanto no trajeto até a Ponte. Além disso, haverá apoio operacional com a contratação obrigatória de apoiadores de tráfego."

A prefeitura informou ainda que as medidas serão supervisionadas em tempo real por equipes da NitTrans, que poderão fazer ajustes necessários para garantir a segurança da população e também dos competidores.

Na capital carioca, o esquema especial será da 0h às 12h do domingo, montado pela CET-Rio com o propósito de reduzir os impactos no trânsito da cidade e garantir a segurança dos atletas. Nas ligações entre a Ponte Rio-Niterói e os principais acessos ao Rio de Janeiro algumas vias serão interditadas.

No Rio, a operação de trânsito será feita por 50 profissionais, entre agentes da CET-Rio, guardas municipais e apoiadores de tráfego. Eles vão atuar "para manter a fluidez, coibir o estacionamento irregular, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e motoristas, além de realizar os bloqueios viários durante a corrida".