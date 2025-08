Rio amplia vacinação contra HPV para jovens de até 19 anos de idade

"Nosso foco é proteger adolescentes e jovens adultos que não tiveram a oportunidade de se vacinar na idade recomendada. O HPV é uma ameaça silenciosa, mas a vacina é segura, eficaz e gratuita. Queremos mobilizar toda a rede de saúde e educação para alcançar o maior número de pessoas possível", avalia a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

Adultos com imunossupressão, como pessoas vivendo com HIV, transplantados e indivíduos com outras condições específicas, como vítimas de violência sexual, também podem receber a vacina pelo SUS até os 45 anos, conforme recomendação do Ministério da Saúde.

Entenda a doença

Tanto homens quanto mulheres podem ser infectados e transmitir o HPV. O HPV é uma infecção sexualmente transmissível comum que pode afetar ambos os sexos.

HPV em homens:

Embora os homens frequentemente não apresentem sintomas visíveis da infecção, eles podem transmitir o vírus para suas parceiras sexuais. O HPV em homens pode causar verrugas genitais e, em alguns casos, aumentar o risco de câncer de pênis, ânus e orofaringe. A vacinação contra o HPV é recomendada para meninos e meninas a partir de 9 anos de idade, com o objetivo de prevenir a infecção e suas complicações.