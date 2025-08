Autoras contemporâneas dão voz a trabalhadoras domésticas na Flip

Violência de classe

Já o romance da chilena Alia Trabucco Zerán não traz componentes autobiográficos, mas tem uma base em pesquisas, observações e escuta. Ela ressalta que as diferenças de classe e a violência de classe estão na base desse tipo de trabalho.

"Parte da origem do livro tem a ver com uma pesquisa em que eu estudei a história do sindicato das trabalhadoras domésticas chilenas, que surgiu no início do Século 20. Suas lutas eram até com as próprias trabalhadoras proletárias, que as negavam como trabalhadoras porque negavam esse trabalho", contou Alia, .

A escritora relembrou da reação que o livro causou em leitores que chegaram a entrar em contato com ela. "Três mulheres indignadas me contataram, furiosas, me dizendo diretamente, sentindo-se muito atacadas e ressentidas, que elas jamais tratariam suas empregadas domésticas daquele jeito. Três mensagens que salvei porque achei que eram reveladoras do que um livro pode gerar e como pode incomodar, a ponto de se sentirem interpeladas."