Edição especial do Samba na Gamboa homenageia Elton Medeiros

O cantor e compositor carioca nasceu no dia 22 de julho de 1930. O sambista faleceu em setembro de 2019, aos 89 anos, após sofrer uma pneumonia, mas é lembrado pelas novas gerações com tantas canções marcantes e parcerias históricas.

Reconhecimento em vida

A homenagem no programa Samba na Gamboa não é o primeiro tributo da TV Brasil à memória de Elton Medeiros. Em vida, o célebre artista recebeu uma emocionante homenagem da emissora pública com um show que reuniu time de bambas para reverenciá-lo também no programa Todas as Bossas, apresentado por Bia Aparecida.

Gravado em junho de 2017, no tradicional estúdio 3 do canal, na Lapa, no Rio de Janeiro, o especial combinou entrevistas e performances musicais, com hits do repertório de obras do artista. A apresentação foi exibida no mês seguinte para comemorar o aniversário de 87 anos do bamba.

Além do próprio Elton, o especial produzido pela TV Brasil mobilizou grandes nomes da MPB que interpretaram canções do querido cantor e compositor. Os convidados festejaram o mestre e mostraram obras até então inéditas.