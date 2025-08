Hoje é Dia: Carmen Miranda e Hans Christian Andersen são destaques

No dia 5 de agosto, a morte da eterna cantora Carmen Miranda completa 70 anos. Ícone da Era de Ouro do Rádio e uma das primeiras artistas do país a fazer sucesso no exterior, ela teve a trajetória contada no História Hoje em 2017 pelo Repórter Brasil em 2023 e, ainda, foi homenageada em uma edição do Todas as Bossas.

YouTube video player 0:00 / 0:00

Acontecimentos históricos

A semana também tem algumas datas históricas no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, há, no dia 5 de agosto, os 440 anos da fundação da Paraíba. A data também é marcada pela fundação de João Pessoa (então Nossa Senhora das Neves) e é feriado no estado. Este vídeo da TV Brasil fala mais sobre o assunto.