Flip: 34 mil pessoas estiveram na festa que homenageou Leminski

"Eu me baseio na minha árvore genealógica, então eu estou falando dos avós que eu não conheci e também de toda uma trajetória dos imigrantes. Eu falo dos antepassados do meu pai, então, de alguma forma, eu estou falando também de onde que tudo veio. Nos capítulos, aparecem livros, a questão do nomadismo e do despertencimento, muito sobre Curitiba, e são coisas que sempre permearam toda a obra do meu pai também", relatou.

Presidente do Instituto Paulo Leminski, Áurea esteve na programação, falando do ponto de vista da produção cultural e sobre a gestão da obra do pai.

"A gente vem trabalhando tanto para que a obra literária dele esteja sempre disponível para o público, não só no nível de abrangência e distribuição, mas também que sejam edições que despertem interesse nas pessoas", disse, à Agência Brasil, ressaltando que há um cuidado com a parte gráfica e visual dos trabalhos.

Entre os desafios na gestão da obra de Leminski, Áurea apontou o trabalho de "se apresentar dentro de uma nova interface, porque hoje tem as redes sociais, e outras formas de divulgação que não existiam antes", lembrou.

Ela acrescentou que há um empenho para acompanhar essas tendências e para que o público continue interagindo com a obra de Leminski.