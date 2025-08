Hugo Calderano comemora título em Foz do Iguaçu, o 4º da temporada

O próximo compromisso do mesatenista brasileiro será o WTT Europe Smash - competição similar ao Grand Slam no tênis por distribuir maior número de pontos - entre os dias 14 e 24 de agosto, na Suécia. A competição reunirá os melhores mesatenistas do ranking. Calderano competirá na disputa individual e nas duplas mistas, ao lado de Bruna Takahashi, com quem conquistou semana passada o título de duplas mistas, em Buenos Aires.