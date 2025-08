Preso, Oruam será transferido para cela coletiva

Prisão

O rapper está preso preventivamente desde o dia 22 de julho, quando decidiu se entregar à Polícia Civil.

No dia anterior, Oruam e amigos atiraram pedras contra policiais civis que foram à casa dele, no bairro do Joá, zona oeste do Rio, cumprir um mandado de prisão contra um adolescente que estaria na casa dele.

O suspeito conseguiu fugir.

Réu

No último dia 30, a Justiça do Rio aceitou a denúncia do Ministério Público fluminense e tornou Oruam réu por tentativa de homicídio qualificada. Na decisão, a juíza Tula Correa de Mello, da 3ª Vara Criminal, também incluiu Willyam Matheus Vianna Rodrigues Vieira, amigo de Oruam.