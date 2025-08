Rio de Janeiro terá primeira Casa da Mulher Brasileira do Estado

Atendimento

Em um único local, a mulher terá serviços especializados e integrados de apoio psicossocial, jurídico e policial. Segundo o governo fluminense, entre os atendimentos previstos estão os da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), do Centro de Referência, da Casa Abrigo, da Defensoria Pública, do Juizado de Violência Doméstica, da Promotoria, de assistência social e atendimento médico e psicossocial, entre outros.

Volta Redonda

A unidade em São Cristóvão não será a única Casa da Mulher Brasileira no Rio. O município de Volta Redonda, no sul fluminense, também terá uma no bairro Sessenta, que terá 1.377 metros quadrados com investimentos de R$ 9,5 milhões do governo estadual.



Conforme o governo do estado, as obras das duas unidades devem estar concluídas até agosto de 2026, ano em que a Lei Maria da Penha completa 20 anos.



Para a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, o projeto no Rio de Janeiro vai identificar o perfil da mulher que precisa do atendimento.