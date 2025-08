Senador Marcos do Val é levado para colocar tornozeleira eletrônica

Apesar de ter feito buscas em endereços de Do Val em Brasília e em Vitória, no Espírito Santo, no ano passado, a Polícia Federal não havia conseguido cumprir anteriormente a ordem de apreender todos os passaportes de Do Val. A medida fora determinada por Moraes, e depois foi confirmada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal.

Em nota, Do Val disse que "repudia a narrativa de que teria havido descumprimento de medida cautelar imposta pelo Supremo Tribunal Federal". O texto acrescenta que "em nenhum momento o senador esteve proibido de se ausentar do país, tampouco houve risco de fuga".

*Matéria alterada às 9h54 para acréscimo de informações.