Brasil é campeão das Américas no goalball masculino e no feminino

Quem também comemorou muito foi Leomon, autor de três dos sete gols da vitória da seleção masculina contra os argentinos.

"É uma alegria imensa conquistar mais um título. Final é sempre difícil, mas nossa união e disciplina tática fizeram a diferença. Jogar em casa e manter a invencibilidade é algo especial para todos nós", comemorou o camisa 4, que perdeu a visão ainda bebê, em razão de uma retinose pigmentar.

O time masculino concluiu sua participação no Campeonato das Américas com 56 gols marcados e somente nove sofridos na fase de grupos. Na reta final (eliminatória) venceu Nicarágua, Estados Unidos e, por fim, a Argentina, que pela primeira vez avançou à final da competição. Já a seleção feminina somou quatro vitórias na primeira fase, com 35 gols anotados e apenas dois sofridos.