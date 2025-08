EUA listam países com caução de até US$ 15 mil para obtenção de visto

O valor integral da caução, de acordo com o comunicado, será devolvido ao requerente caso ele cumpra todos os termos previstos para a retirada do visto de não imigrante e também os termos estabelecidos no Formulário I-352. A caução será cancelada e o valor será automaticamente devolvido nas seguintes circunstâncias:

o titular do visto deixar os Estados Unidos na data limite em que está autorizado a permanecer no país ou antes dela;

o titular do visto não viajar para os Estados Unidos até o vencimento do visto;

o titular do visto solicitar e for impedido de entrar no porto de entrada dos Estados Unidos.

Já as condições que, segundo o Departamento de Estado norte-americano, configuram violação dos termos previstos e, consequentemente, levarão à não devolução da quantia paga como caução incluem: