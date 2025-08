Festival Curicaca premiará soluções em transformação digital e IA

Estão abertas, até 22 de agosto, as inscrições para o desafio nacional de inovação do Festival Curicaca. O edital lançado hoje (5) pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) é destinado a soluções tecnológicas inovadoras voltadas ao enfrentamento de desafios produtivos e territoriais do país desenvolvidos por pessoas físicas e jurídicas. O objetivo do concurso é fomentar o desenvolvimento de tecnologias voltadas à transformação digital e à inteligência artificial, contribuindo para o fortalecimento da Nova Indústria Brasil (NIB).

Podem participar startups, empreendedores, pesquisadores e cidadãos inovadores. O concurso está estruturado em duas categorias: ideação, voltada a pessoas físicas com ideias inovadoras ainda em fase inicial, e validação, para soluções já testadas e desenvolvidas por startups e empresas. Os projetos poderão ser inscritos em um dos cinco eixos temáticos: agricultura familiar digital e sustentável; saúde para todos; transformação digital na indústria e cadeias produtivas; economia circular e cidades inteligentes, sustentáveis e resilientes.

Notícias relacionadas: