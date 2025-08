PRF apreende fuzis que estavam sendo levados do Rio para Porto Seguro

Os policiais acharam as armas em um compartimento dentro do painel do carro: sete fuzis calibre 5,56mm desmontados e 12 carregadores. O motorista disse que entregaria o armamento a uma facção criminosa do Rio com ramificação na Bahia.

O registro da apreensão foi feito na delegacia policial de Teresópolis. O motorista, após ser autuado em flagrante, foi encaminhado ao sistema prisional do fluminense, onde ficará à disposição da Justiça, aguardando julgamento.