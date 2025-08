São Paulo: operação contra comércio ilegal no Brás termina em tumulto

Uma operação da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de São Paulo para coibir o comércio ilegal na região do Brás, no centro da capital paulista, terminou em tumulto com vendedores ambulantes na manhã desta terça-feira (5).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a confusão teve início quando os agentes tentaram conter uma manifestação dos ambulantes que bloqueava o trânsito na Rua Oriente.

"Os GCMs atuaram para desobstruir o bloqueio quando manifestantes danificaram um escudo da guarda, após atirarem pedras e paus em direção aos guardas. Não houve feridos", diz a nota da secretaria.