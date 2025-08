Fluminense e Internacional decidem vaga às quartas da Copa do Brasil

? Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 6, 2025

Já o Inter entra em campo pressionado. No último domingo (2), quatro dias após a derrota para o Flu pela Copa do Brasil, a equipe gaúcha voltou a perder em casa ao ser superada pelo Sâo Paulo por 2 a 1. O clima é de cobrança, principalmente, sobre o treinador Roger Machado

"A permanência de qualquer treinador depende de vitórias. E eliminações acarretam prejuízos. Me sinto prestigiado, as conversas são quase diárias, reuniões frequentes sobre planejamento, sobre divisão de responsabilidades. Já passamos por outras instabilidades e o que me dá confiança é que o momento técnico dos jogadores volte a dar boas atuações e assim possamos vencer na Copa do Brasil", projetou Machado, em coletiva de imprensa.

O Colorado deve começar a partida desta noite com Rochet; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Thiago Maia, Richard (Bruno Henrique), Alan Patrick e Bernabei; Carbonero e Borré.